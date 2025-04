Sacchi | il Napoli di Conte non mi pare che sia nel suo momento migliore sta già facendo un piccolo miracolo

Sacchi ha parlato anche del Napoli alla Gazzetta dello Sport:«In ogni caso il Napoli, con il pareggio di Bologna, non si è avvicinato più di tanto: i punti di distacco, a favore dei nerazzurri, sono sempre tre e mi pare un buon margine per affrontare la volata finale. Inutile, a mio avviso, guardare al calendario dell’Inter e del Napoli per capire dove, come e quando le due possono perdere o guadagnare punti. Lo dico perché, al tramonto di ogni campionato, la differenza non la si fa basandosi sulle qualità tecniche, ma si punta moltissimo sull’aspetto atletico e nervoso. Può capitare di vincere una partita difficilissima contro una diretta concorrente e poi di crollare in uno scontro con una squadra che, sulla carta, è considerata debole. La storia della Serie A è piena di questi episodi, e per questa ragione considero le tabelle un esercizio abbastanza fine a sé stesso». Ilnapolista.it - Sacchi: «il Napoli di Conte non mi pare che sia nel suo momento migliore, sta già facendo un piccolo miracolo» Leggi su Ilnapolista.it Arrigoha parlato anche delalla Gazzetta dello Sport:«In ogni caso il, con ilggio di Bologna, non si è avvicinato più di tanto: i punti di distacco, a favore dei nerazzurri, sono sempre tre e miun buon margine per affrontare la volata finale. Inutile, a mio avviso, guardare al calendario dell’Inter e delper capire dove, come e quando le due possono perdere o guadagnare punti. Lo dico perché, al tramonto di ogni campionato, la differenza non la si fa basandosi sulle qualità tecniche, ma si punta moltissimo sull’aspetto atletico e nervoso. Può capitare di vincere una partita difficilissima contro una diretta concorrente e poi di crollare in uno scontro con una squadra che, sulla carta, è considerata debole. La storia della Serie A è piena di questi episodi, e per questa ragione considero le tabelle un esercizio abbastanza fine a sé stesso».

