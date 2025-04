Chietitoday.it - Sabato 12 aprile a Chieti Scalo l'inaugurazione della mostra fotografica dei corsi ‘Fatto a manual’ e ‘Work in progress’

Leggi su Chietitoday.it

12, alle ore 20, sarà inaugurata unapresso lo studio di Pino Giannini, situato in via Ramiro Ortiz 59 a. L'esposizione raccoglie i migliori scatti realizzati durante i“Fatto a manual” (livello base) e “Work in progress” (livello avanzato).