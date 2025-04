RunGP parte con il supporto di DAZN

DAZN ha firmato un accordo con RunGP, una nuova serie di endurance che trasformerà i circuiti di Formula 1 in luoghi da runner. DAZN supervisionerà la distribuzione degli eventi per RunGP, la cui stagione di debutto inizierà al Lusail International Circuit in Qatar il 9-10 maggio. La serie si baserà sulla Global Running League, introdotta .L'articolo RunGP parte con il supporto di DAZN proviene da Sport in TV.

