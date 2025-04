Run forTreviso è il racconto di un’iniziativa di successo nata nel 2017 e che nel 2024, moltiplicando le occasioni di generosità legate al mondo del podismo, ha superato i 150 mila euro di donazioni. Run for, dal 2023, si corre però anche adi Piave, dov’è nata una.

Trevisotoday.it - Run for Children - Zenson

Run for Children - Zenson.

Correre per regalare sorrisi ai bambini ricoverati in pediatria oncologica: ritorna Run for Children.

Run for Children, l’8 settembre si corre per “Giocare in corsia”.

Run for children, in 600 di corsa per aiutare gli ospedali di Treviso e Conegliano.

Run for Children, seconda edizione a Zenson: «Obiettivo superare i 700 iscritti».

Run for Children, in 700 a Zenson per sostenere la pediatria oncologica.