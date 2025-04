Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, accertamenti sul suo telefonino

tecnici irripetibili suldi Daniela: quello che la giovane in realtà non utilizzava da tempo e privo di scheda ma che potrebbe ‘svelare’ eventuali elementi o contatti sospetti. È quanto disposto dalla procura di Modena, nella persona del pm Laura Galli, titolare del fascicolo in questi giorni. Il conferimento incarico ai periti indicati dalla procura avverrà domani mattina, giovedì. I consulenti incaricati dovranno appunto eseguire copia forense del dispositivo, con l’estrazione dei dati presenti ed eventualmente cancellati e recuperabili. Gli stessi, se recuperati saranno poi analizzati dalla polizia giudiziaria. Parliamo appunto del samsung che la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino a settembre scorso utilizzava da tempo ma che, nell’ultimo periodo, aveva sostituito con quello che le aveva donato l’amico ‘sceriffo’.