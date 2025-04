Ruffini i collage mai visti

Oggi, presso la galleria del Museo della battaglia del Senio, aprirà la mostra 'Ingredienti per un quadro: Giulio Ruffini e la metafisica della dittatura', a cura di Antonietta Di Carluccio. L'esposizione, con opere provenienti dalla raccolta di famiglia dell'artista romagnolo, mostra una serie di collage che Ruffini ha prodotto negli anni Settanta e Ottanta, combinando supporti e materiali di diverso tipo per raccontare la sua idea sulla dittatura. Per la prima volta vengono esposti al pubblico i suoi collage più "politici", alcuni chiaramente espliciti nel significato, dissacranti e grotteschi, altri più simbolici, quasi onirici. Ruffini gioca con le parole, le figure e i materiali, creando un fitto incontro tra rappresentazioni fisiche e immagini mentali, un rincorrersi di chimere che arriva allo spettatore come un rebus, con diversi piani di difficoltà.

