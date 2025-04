Ruba la pensione a un’anziana arrestato francese

Imolaoggi.it - Ruba la pensione a un’anziana, arrestato francese Leggi su Imolaoggi.it Il soggetto si era avvicinato alla donna, che poco prima aveva ritirato i soldi al bancomat, sottraendole il portafogli con tutta il denaro prelevato

Ruba gioielli in casa di un'anziana, obbligo di dimora per una colf - Una collaboratrice domestica ha sottratto nell'abitazione della donna monili per un valore di 5mila euro: intervengono i carabinieri. Scatta l'obbligo di dimora nel comune di residenza ... (rainews.it)

Ruba 200mila euro, case e gioielli ad un’anziana di cui doveva prendersi cura: rinviato a giudizio - Circonvenzione d'incapace e appropriazione indebita sono i reati dei quali dovrà rispondere un 60enne rinviato a giudizio ... (fanpage.it)

Ruba 20mila euro tra soldi e gioielli ad un’anziana, arrestato truffatore di Napoli - Continuano le truffe agli anziani. Molti malviventi fingono incidenti per avere dei risarcimenti, si spacciano per amici dei figli, agiscono via telefono o ancora si fingono dipendenti o tecnici ... (internapoli.it)