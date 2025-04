Ruba al supermercato e scappa in auto con la figlia minorenne

Arezzonotizie.it - Ruba al supermercato e scappa in auto con la figlia minorenne Leggi su Arezzonotizie.it La Polizia di Stato di Arezzo ha applicato due misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose.In particolare, una donna sotto l’effetto di sostanze alcoliche è stata destinataria di un “avviso orale” del questore per aver opposto resistenza e.

Ruba al supermercato e scappa in auto con la figlia minorenne. Ruba 5.000 euro in un supermercato e scappa: minorenne beccato a Padova mentre spendeva il bottino. Beccata mentre ruba al supermercato, 54enne lancia il carrello contro un vigilante e scappa. Ruba al supermercato, ferisce i dipendenti e scappa: inseguito, lancia i prodotti per strada. Ruba le birre, aggredisce un dipendente e scappa. Arrestato 28enne: divieto di dimora in provincia. Villasimius, ruba al supermercato e scappa: beccato nelle stradine del centro. Ne parlano su altre fonti

Ruba 5.000 euro in un supermercato e scappa: minorenne beccato a Padova mentre spendeva il bottino - Due minorenni denunciati a Venezia per furto in un supermercato di Marghera. Identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. (notizie.virgilio.it)

Ruba scarpe e gamberoni al supermercato, poi fugge: arrestato un giovane - Nel corso della tarda serata del 4 aprile, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, ... (algheroeco.com)

Ruba in un supermercato a Battipaglia, colpisce i dipendenti e scappa. Giovane finisce in carcere - E’ accaduto nei giorni scorsi a Battipaglia all’interno dell’attività commerciale situata in piazza Dante: un 30enne ha agito in pochi minuti in piena mattinata. Ha afferrato dagli scaffali derrate ... (ondanews.it)