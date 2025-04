Sport.quotidiano.net - Roubaix 2025, Pogacar supportato da Politt e Vermeersch: “Squadra forte, accetto la sfida"

Bologna, 9 aprile– Sette Classiche Monumento per Mathieu Van der Poel, otto per Tadej. Lo sloveno ha sorpassato l’olandese con il successo al Fiandre e nel suo palmares ci sono quattro Lombardia, due Liegi e due Ronde, mentre Mathieu vanta due Sanremo, tre Fiandre e due, tra l’altro consecutive nel 2023 e nel 2024: domenica sul pavè un’altra incredibile. Vdp è specialista della corsa,la affronta invece da debuttante e di certo corre per vincere. Ha testato più volte il percorso, soprattutto i settori più duri di pavè, avrebbe anche ottenuto grandi tempi provandola su Strava, dicono gli insider: darà filo da torcere e può vincere. Un motore come il suo può andareanche sui ciottolati, nonostante la conformazione da scalatore rispetto ai colossi che spesso vanno