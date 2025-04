Rottamazione quater entro il 30 aprile possibile la riammissione

NAPOLI (ITALPRESS) – Per aderire alla riammissione alla Rottamazione quater i contribuenti devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2025. Il punto dell'economista Gianni Lepre.

