Ronzulli infuriata dopo le battute sessiste | Feltri ha perso la misura Renzi è un giullare

Renzi, quando il giornalista Vittorio Feltri ha interrotto l’intervento del senatore con insulti rivolti alla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.Leggi anche: Prodi strattona una giornalista, Feltri lo attacca: “Si è rotto, si tolga dai piedi”La battuta di Feltri interrompe RenziRenzi, parlando davanti al pubblico, aveva appena accennato con ironia al precedente scontro con Ronzulli, avvenuto in Aula alcune settimane fa. In quell’occasione, le telecamere avevano registrato le parole della forzista: “Non me ne frega un ca. di quello che pensa Renzi”. Il leader di Italia Viva aveva replicato definendo l’uscita “l’eleganza, lo stile, il rispetto istituzionale delle influencer della destra”. Thesocialpost.it - Ronzulli infuriata dopo le battute sessiste: “Feltri ha perso la misura, Renzi è un giullare” Leggi su Thesocialpost.it Tensione e imbarazzo ieri a Milano durante la presentazione del libro Influencer di Matteo, quando il giornalista Vittorioha interrotto l’intervento del senatore con insulti rivolti alla vicepresidente del Senato Licia.Leggi anche: Prodi strattona una giornalista,lo attacca: “Si è rotto, si tolga dai piedi”La battuta diinterrompe, parlando davanti al pubblico, aveva appena accennato con ironia al precedente scontro con, avvenuto in Aula alcune settimane fa. In quell’occasione, le telecamere avevano registrato le parole della forzista: “Non me ne frega un ca. di quello che pensa”. Il leader di Italia Viva aveva replicato definendo l’uscita “l’eleganza, lo stile, il rispetto istituzionale delle influencer della destra”.

