Roma verso il derby Pellegrini in gruppo | Ranieri lo lancia dal 1?

Roma sta arrivando il momento di verità. Già, perché tra 4 giorni i giallorossi saranno attesi da una serata di fuoco, dal match che può essere definito come il più importante della stagione. Domenica 13 aprile alle 20:45, infatti, andrà in scena il derby con la Lazio. Una partita che si prepara da sola, 90? minuti che sembrano durare in eterno e che sono destinati a rimanere incisi nella storia. I capitolini sanno che la qualificazione in Champions League passa proprio dal duello con gli storici rivali, nel quale sarà cruciale rimanere con i nervi saldi.Per mettere al tappeto i biancocelesti, la Lupa avrà bisogno dell’aiuto di chi sente particolarmente questa sfida, di chi è tifoso e calciatore. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini, autore di una stagione complicata. Sololaroma.it - Roma verso il derby, Pellegrini in gruppo: Ranieri lo lancia dal 1? Leggi su Sololaroma.it Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento di verità. Già, perché tra 4 giorni i giallorossi saranno attesi da una serata di fuoco, dal match che può essere definito come il più importante della stagione. Domenica 13 aprile alle 20:45, infatti, andrà in scena ilcon la Lazio. Una partita che si prepara da sola, 90? minuti che sembrano durare in eterno e che sono destinati a rimanere incisi nella storia. I capitolini sanno che la qualificazione in Champions League passa proprio dal duello con gli storici rivali, nel quale sarà cruciale rimanere con i nervi saldi.Per mettere al tappeto i biancocelesti, la Lupa avrà bisogno dell’aiuto di chi sente particolarmente questa sfida, di chi è tifoso e calciatore. Stiamo parlando di Lorenzo, autore di una stagione complicata.

GALLERY - Trigoria, Roma in campo verso il derby: tornano Rensch e Pellegrini. Pellegrini e la Roma, l'ultima chiamata ancora nel derby. Roma, domani la ripresa verso il derby. Pellegrini possibile pedina per Saelemaekers. Verso il derby: Saelemaekers tornerà dal 1', Pellegrini è da valutare. La Roma di Ranieri si regala una notte magica: Pellegrini e Saelemaekers decidono il derby. Rivivi la diretta. Roma verso la conferma dell’undici del derby: da Pellegrini a Dybala-Dovbyk, la probabile. Ne parlano su altre fonti

GALLERY - Trigoria, Roma in campo verso il derby: tornano Rensch e Pellegrini - Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo in vista della stracittadina di domenica: al gruppo si sono uniti i due giocatori ... (ilromanista.eu)

Roma, il punto sugli infortunati verso il derby: Pellegrini pronto a tornare - RASSEGNA STAMPA - Non solo il Bodo/Glimt, in questa settimana ci sarà anche il derby contro la Roma. Per la Lazio è ovviamente troppo presto per parlare di chi ci sarà o meno, ... (lalaziosiamonoi.it)

IL MESSAGGERO | Pellegrini, perché l’ultimo treno passa ancora per il derby - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)