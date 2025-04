Sololaroma.it - Roma, un solo gol non basta più: il dato preoccupante nei big match

Sta diventando una fastidiosa consuetudine. Un gol, e niente più. Quel “golletto” ha fatto il suo dovere contro squadre come Venezia, Empoli, Parma, Cagliari e Lecce, dove laè riuscita a non subire reti, portando a casa i tre punti. Ma negli scontri diretti – che da tempo rappresentano il vero tallone d’Achille – se prendi un gol, poi difficilmente riesci a rimetterla in piedi.Numeri che pesanoCon 46 reti segnate, lavanta il peggior attacco tra le prime nove della classifica. La difesa tiene botta – è la quinta del campionato con 35 gol subiti – ma da sola nona mantenere vivo il sogno Champions. Come riporta il Messaggero, ilpiùè la percentuale di realizzazione: appena l’8,2%, peggio tra le big fail Milan con il 7,4%. E se si guarda ai big, il problema è ancora più evidente: difficile ricordare un attaccante decisivo in una sfida di peso.