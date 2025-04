Roma tunisino rapina ragazza in un parco pubblico e tira fuori un coltello | i passanti lo accerchiano e lo fanno arrestare

parco.Aggressione a Roma, in zona Montesacro; un rapinatore, che si aggirava in un parco pubblico, ha ferito una ragazza per rapinarla ma, alcuni passanti l'hanno bloccato e lui – vistosi accerchiato – ha tirato fuori un coltello. Per fortuna, i frequentatori del parco hanno avuto la meglio e sono riusciti a disarmare l'aggressore e a consegnarlo ai carabinieri. La notizia è stata riportata da Il Messaggero che parla dell'episodio avvenuto ieri sera, 8 aprile, all'interno del parco 'Caio Sicinio Betullo', di via Maiella nel quartiere Città Giardino. Cosa è accadutoCome racconta il quotidiano, una ragazza di 20 anni, era su una panchina con delle amiche, quando è stata derubata della borsetta da un cittadino tunisino di 29 anni che è poi fuggito a piedi, rincorso dalla vittima e da alcuni testimoni che avevano sentito le urla di aiuto della ragazza.

