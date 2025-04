Roma tentavano di rapinare i passanti minacciandoli con la pistola | arrestati

pistola commesse, in successione, nel pieno centro cittadino, poco prima della mezzanotte del 09 gennaio 2025.In quell’occasione, tre ragazzi, poco più che ventenni, di origine nord africana, passeggiando in questa Piazza del Popolo e vie limitrofe, avevano aggredito, in tre distinti episodi, ben quattro persone, minacciandole anche con una pistola, al fine di farsi consegnare una collana, del denaro, un telefono cellulare e finanche delle sigarette.L’attività investigativa ha messo in luce la notevole spregiudicatezza criminale dimostrata dal “gruppo” criminale, desunta dalla modalità delle condotte delittuose: in particolare, uno dei tre correi infastidiva dapprima, in piazza del Popolo, un ragazzo ventenne, al quale chiedeva insistentemente dei soldi e una sigaretta, dando modo così ad altri suoi due complici di avvicinarsi e tentare di strappargli la catenina che indossava al collo. Leggi su Ilfaroonline.it Latina, 9 marzo 2025- A conclusione di una certosina e rapida attività investigativa, diretta e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, la Polizia di Stato di Latina ha proceduto, stamani, all’arresto di tre soggetti, gravemente indiziati di due rapine aggravate dall’uso di unacommesse, in successione, nel pieno centro cittadino, poco prima della mezzanotte del 09 gennaio 2025.In quell’occasione, tre ragazzi, poco più che ventenni, di origine nord africana, passeggiando in questa Piazza del Popolo e vie limitrofe, avevano aggredito, in tre distinti episodi, ben quattro persone, minacciandole anche con una, al fine di farsi consegnare una collana, del denaro, un telefono cellulare e finanche delle sigarette.L’attività investigativa ha messo in luce la notevole spregiudicatezza criminale dimostrata dal “gruppo” criminale, desunta dalla modalità delle condotte delittuose: in particolare, uno dei tre correi infastidiva dapprima, in piazza del Popolo, un ragazzo ventenne, al quale chiedeva insistentemente dei soldi e una sigaretta, dando modo così ad altri suoi due complici di avvicinarsi e tentare di strappargli la catenina che indossava al collo.

Roma, tentavano di rapinare i passanti minacciandoli con la pistola: arrestati. Tentano rapina nella Gintoneria di Lacerenza ma vengono bloccati. Giacomo Gobbato ucciso a 26 anni a Mestre, ha cercato di difendere una donna da una rapina in strada. L'amico. Due furti e due rapine di cellulari in pochi minuti, a mani nude e picchiando chi reagisce: gli agenti tentano. Irrompono in una parafarmacia con un bastone, ma dipendenti e passanti mettono in fuga i rapinatori. Ladri sull'ambulanza vengono scoperti dal soccorritore e lo colpiscono a calci e pugni. Ne parlano su altre fonti

Tunisino rapina una ragazza in un parco pubblico a Roma e tira fuori il coltello: i passanti lo accerchiano e lo fanno arrestare - Grave episodio di aggressione a Roma, in zona Montesacro. Un rapinatore, che si aggirava in un parco pubblico, ha ferito una ragazza per rapina. Ma alcuni passanti l'hanno accerchiato ... (msn.com)

Roma, tenta di rapinare un passante, poi aggredisce la polizia con un coltello da cucina: 30enne arrestato per lesioni - Prima ha cercato di rapinare un passante che ha subito chiamato la polizia, poi si è scagliato, con un coltellaccio da cucina, contro gli agenti che sono riusciti, fortunatamente, a schivare i ... (ilmessaggero.it)

Roma: abbracciava e baciava passanti per rubare portafogli, arrestata borseggiatrice 25enne - Una borseggiatrice seriale colpisce nel quartiere Casal de Pazzi a Roma, approfittando di un trucco che sembra funzionare con uomini e donne ultrasessantacinquenni. La donna si avvicina alle sue ... (romadailynews.it)