Roma Ranieri studia l’attacco pesante | Dovbyk e Shomurodov dal 1? con la Lazio?

Dovbyk ed Eldor Shomurodov si preparano alla sfida più importante della stagione con la Lazio con uno spirito diverso, forgiato da un percorso di crescita psicologica che ha avuto in Claudio Ranieri un protagonista decisivo. Il tecnico della Roma è riuscito a entrare nella testa dei suoi attaccanti, tirandone fuori il meglio con la forza del dialogo e dell’empatia.All’ucraino, che a metà marzo mostrava ancora troppi tentennamenti sotto porta, Sir Claudio aveva inviato un messaggio chiaro: “Non posso pensare che si sia arreso, se fosse così ho altri venticinque ragazzi che vogliono giocare.”. Una provocazione sottile ma diretta, che ha scosso l’ex Girona. E infatti la risposta è arrivata subito, con due gol pesantissimi contro Cagliari e Lecce che hanno portato sei punti fondamentali nella corsa europea. Sololaroma.it - Roma, Ranieri studia l’attacco pesante: Dovbyk e Shomurodov dal 1? con la Lazio? Leggi su Sololaroma.it Il derby può cambiare il loro destino. Artemed Eldorsi preparano alla sfida più importante della stagione con lacon uno spirito diverso, forgiato da un percorso di crescita psicologica che ha avuto in Claudioun protagonista decisivo. Il tecnico dellaè riuscito a entrare nella testa dei suoi attaccanti, tirandone fuori il meglio con la forza del dialogo e dell’empatia.All’ucraino, che a metà marzo mostrava ancora troppi tentennamenti sotto porta, Sir Claudio aveva inviato un messaggio chiaro: “Non posso pensare che si sia arreso, se fosse così ho altri venticinque ragazzi che vogliono giocare.”. Una provocazione sottile ma diretta, che ha scosso l’ex Girona. E infatti la risposta è arrivata subito, con due gol pesantissimi contro Cagliari e Lecce che hanno portato sei punti fondamentali nella corsa europea.

