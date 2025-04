Sololaroma.it - Roma, Ranieri: “Siamo molto vicini al nuovo tecnico, ora penso al Derby”

Leggi su Sololaroma.it

Il pareggio per 1-1 con la Juventus è diventato il passato per la. I giallorossi sono riusciti a mettere in cascina un punto prezioso nell’ultima uscita stagionale e vogliono rimanere su questa strada, per avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che vorrebbe dire Champions League. L’obiettivo è alla portata e serve un ulteriore sforzo, in questo finale di annata. I capitolini dovranno passare indenni le ultime partite a cominciare da quella con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, per il dominio cittadino e non solo.Claudioè consapevole che serva una prestazione perfetta, per mettere al tappeto un cliente ostico come i biancocelesti. Il coach di Testaccio ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Messaggero.