Sololaroma.it - Roma, Menez: “Solo Ranieri poteva togliere Totti e De Rossi al derby all’intervallo”

Leggi su Sololaroma.it

Siamo entrati nella settimana deldella Capitale. Un giocatore che ha giocato diverse stracittadine con la maglia dellaè Jeremy, che ai microfoni del Corriere dello Sport è tornato sulla storica partita del 18 aprile del 2010, decisa dalla doppietta di Vucinic: “Voi ridete e scherzate, ma provate a immaginare l’Olimpico pieno, lache però gioca in trasferta e c’è in ballo lo scudetto contro l’Inter di Mourinho. Stai perdendo,torna nello spogliatoio e con tutta la calma del mondo dice: «Vanno fuorie De, dentro tu e Taddei». Io mi guardo intorno e per un momento non ci credo“. “Quella sensazione – ha proseguito– la ricordo come fosse adesso.un allenatore gigante comedecidere diChecco e Daniele, due figli diin una partita del genere.