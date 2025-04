Roma Inter all’orizzonte | niente trasferta per i residenti nella Capitale

Roma arriva un finale di stagione da brividi. Già, perché se vogliono mettere il punto esclamativo alla rimonta in campionato i giallorossi dovranno passare indenni le ultime 6 giornate. L’obiettivo rimane quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo 4 punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno necessariamente mettere al tappeto la Lazio, più nello specifico domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una gara estremamente delicata, mai come in questo momento fondamentale per la graduatoria della Serie A.In queste ultime battute dell’annata, però, la Lupa dovrà vedersela anche con l’Inter, fresca di successo per 2-1 in Champions League con il Bayern Monaco. Sololaroma.it - Roma, Inter all’orizzonte: niente trasferta per i residenti nella Capitale Leggi su Sololaroma.it Archiviato il pareggio per 1-1 con la Juventus, per laarriva un finale di stagione da brividi. Già, perché se vogliono mettere il punto esclamativo alla rimonta in campionato i giallorossi dovranno passare indenni le ultime 6 giornate. L’obiettivo rimane quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo 4 punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno necessariamente mettere al tappeto la Lazio, più nello specifico domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una gara estremamente delicata, mai come in questo momento fondamentale per la graduatoria della Serie A.In queste ultime battute dell’annata, però, la Lupa dovrà vedersela anche con l’, fresca di successo per 2-1 in Champions League con il Bayern Monaco.

