Roma ha un ‘giardino delle meraviglie’ | più di 180 ettari con fontane cascate laghi e alberi monumentali

non è soltanto la città eterna e un museo a cielo aperto ma anche un insieme di posti immersi nel verde dove lasciarsi trasportare dalla bellezza e tranquillità che vi si può ritagliare per qualche ore al centro della Capitale ma allo stesso lontana dalla routine. LEGGI ANCHE:–, Giardino degli Aranci: ecco cosa si nasconde dietro quell’albero >>Uno di questi è senza dubbio il giardino di Villa Doria Pamphili con più di 180Villa Doria Pamphili: cosa vedereVilla Doria Pamphili aera la tenuta di campagna della famiglia Doria Pamphilj. La sua origine risale al 1630. Vista la vastità della Villa e del parco che la circonda, il Comune diha creato tre percorsi itineranti per visitarla:Il primo parte dall’ingresso da Largo 3 Giugno 1849 (Porta San Pancrazio) per vedere lo chalet svizzero, Arco dei Quattro Venti, Villino Corsini, Legnara, Valle dei Daini, l’Acquedotto Traiano-Paolo, Giardino del Teatro, Casino del Bel Respiro con vista sul Giardino Segreto.