Roma furti in un deposito di pneumatici | due arresti nel campo nomadi di via Salviati

Erano riusciti ad agire indisturbati per quattro notti consecutive, portando via cerchi in lega, pneumatici di pregio e altri accessori automobilistici da un deposito della zona est di Roma. I due ladri, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati nella notte tra l'8 e il 9 aprile grazie a un'operazione congiunta delle volanti e dell'autoradio del commissariato Porta Maggiore.I poliziotti, impegnati in un'attività di controllo mirata, li hanno colti in flagrante mentre tentavano l'ennesimo colpo. All'interno del veicolo utilizzato dai due malviventi sono stati trovati strumenti professionali per il rapido smontaggio dei pneumatici, segno di un'azione ben organizzata.Le indagini sono poi proseguite nel campo nomadi di via Salviati, dove gli agenti hanno rinvenuto l'intera refurtiva, nascosta con cura.

