Sololaroma.it - Roma Femminile, domenica big match con la Juventus: arbitra Ferrieri Caputi

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend che ci attende sarà quello del ritorno in campo anche per la, che dopo la sosta per gli impegni della nazionali avrà subito una sfida delicata e cruciale. Nel corso della pausa sono arrivate indicazioni importanti per il tecnico Spugna, con le sue ragazze protagonista nel 3-0 con cui l’Italia si è liberata della Danimarca. A brillare sono state in particolare Di Guglielmo, autrice della rete del 2-0, e Giugliano, che con un delizioso colpo di tacco ha servito l’assist per il vantaggio firmato Caruso.La speranza è che la prestazione con la Nazionale possa essere ripetuta anche, quando al Tre Fontane arriverà la, che guida la classifica a quota 49 punti. Otto sono le lunghezze di distanza della, che andrà a caccia della vittoria non tanto per riaprire la corsa Scudetto – con una rimonta che anche in caso di successo sembra essere francamente complicata – ma soprattutto per puntare al secondo posto, occupato momentaneamente dall’Inter, che osserverà il suo turno di riposo.