Roma deruba due turiste al ristorante con la tecnica del giubbotto

Roma, 9 aprile 2025- Era in azione comunicando con il suo complice tramite auricolari, una delle ultime tecniche utilizzate dai borseggiatori per confondersi tra la folla dei turisti del centro storico e, tracciare, in tempo reale, indicazioni sulle vittime da derubare.Il suo fare sospetto non è sfuggito, però, agli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che, impegnati nei servizi di pattugliamento delle vie dello shopping, non si sono fatti ingannare dall'abbigliamento da turista completo di cappellino da baseball ed occhiali indossato dall'uomo, di origine sudamericane, che si aggirava fra i tavolini esterni dei ristoranti delle strade del centro storico.Così i poliziotti hanno deciso di seguirlo. Ad attendere l'uomo, in una via limitrofa, lo attendeva il complice che, dopo aver individuato l'obiettivo da colpire, aveva richiamato l'attenzione dell'amico "via filo".

