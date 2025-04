Roma debutta in società Eur District | non solo un brand ma un’idea e una politica

District, il nuovo brand municipale presentato oggi in conferenza stampa da Titti Di Salvo, presidente del Municipio 9 Roma Eur, affiancata dal vicepresidente Augusto Gregori. Un'iniziativa strategica che si propone di dare forma e forza a un'identità territoriale condivisa, in grado di raccontare una delle aree più dinamiche e complesse della Capitale.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un territorio che non ha paragoni: con i suoi 184 km², il Municipio 9 è più grande di città come Parigi, Barcellona o Milano, e racchiude una pluralità di quartieri, anime e potenzialità. È da questa consapevolezza che nasce l'esigenza di un progetto che non sia solo promozione, ma politica del territorio.

