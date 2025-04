Sololaroma.it - Roma, Candela: “Roma favorita per il derby. In panchina vorrei Conte”

Leggi su Sololaroma.it

Si avvicina a grandi passi iltra Lazio e, con la formazione di Ranieri che hanno bisogno di una successo per puntare ad un finale di stagione verso l’Europa. Della Stracittadina e di altri temi ha parlato l’ex giocatore giallorosso Vincentin un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Manà Manà Sport.Queste le sue parole: “Il più bello è quello del 5-1, nel secondo tempo mi sono goduto tutto lo spettacolo. Però ho anche perso quattroin un anno, non è stato facile. È una sfida particolare, se la vinci ti dà tanta carica anche per partite successive. Domenica è undecisivo. Percezione delper gli stranieri? Quando sono arrivato io si parlava solo del. Perni enisti è diverso. Il bello è anche lo sfottò, oltre alle coreografie”.Questo invece il pensiero sul momento delle due squadre: “Laha faticato con la Juve, ma arriva da un filotto positivo.