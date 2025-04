Thesocialpost.it - Rogo Tesla a Roma, il referente di Musk in Italia Andrea Stroppa finisce sotto scorta

, considerato il principaledi Elonin, è stato messo ufficialmente. La misura è stata adottata dopo l’incendio che, nella notte del 31 marzo 2025, ha devastato ilCenter di via Serracapriola, a, dove sedici auto sono andate distrutte. A confermare la notizia, oltre a fonti interne, è stato il quotidiano La Repubblica, supportato da fonti qualificate dell’Ansa.Leggi anche: Incendio in un concessionarioin, le fiamme distruggono decine di autoMinacce e tensioni crescentiNegli ultimi mesi,era stato oggetto di intimidazioni, insulti sui social e minacce dirette, intensificatesi dopo l’elezione di Donald Trump. Nonostante in passato avesse dichiarato di non voler ricorrere allaper mantenere un minimo di libertà personale, il contesto sempre più pericoloso lo ha costretto ad accettare la protezione delle forze dell’ordine.