Rogo Tesla a Roma Andrea Stroppa sotto scorta

Andrea Stroppa, considerato il referente di Elon Musk in Italia, è sotto scorta. Lo scrive il quotidiano La Repubblica. La decisione sarebbe stata presa nei giorni successivi all'attentato incendiario che, nella notte del 31 marzo, ha colpito il Tesla Center di via Serracapriola, a Roma. Il Rogo doloso ha visto la distruzione di 16 auto. La procura sta indagando. Si parla di una mano anarchica. Nel gennaio 25 Stroppa aveva rifiutato la scorta dopo alcune minacce di morte.

