Robert Pattinson nel ruolo del cattivo in Dune | Messiah? Le ultime indiscrezioni!

Preparati, fan di Dune! Denis Villeneuve sta ultimando la sceneggiatura di Dune: Messiah, il capitolo conclusivo della sua epica trilogia di fantascienza. Dopo il successo dei primi due film, le aspettative sono alle stelle e, conoscendo l'approccio meticoloso di Villeneuve, siamo certi che ci regalerà un altro capolavoro. Robert Pattinson: Il Nuovo Volto del Male in Dune?Un'indiscrezione bomba sta circolando: sembra che Robert Pattinson sia in lizza per interpretare un ruolo malvagio in Dune: Messiah! Pattinson, reduce da "The Odyssey" con Nolan e in procinto di tornare nei panni di Batman, potrebbe aggiungere un altro personaggio iconico alla sua filmografia. Scytale: Chi è il Machiavellico Personaggio nel Mirino?Il ruolo in questione è quello di Scytale, un personaggio subdolo e manipolatore dell'universo di Dune.

