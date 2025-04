Metropolitanmagazine.it - Robert Pattinson in lizza per un ruolo in Dune: Messiah, Batman è a rischio?

Denis Villeneuve ha puntato gli occhi su un altro attore di prima categoria per il cast stellare di ““:. Mentre Villeneuve sta ultimando la sceneggiatura per il prossimo capitolo di “” prima delle riprese estive, alcune fonti hanno riferito a Variety che c’è interesse ad averenel progetto, insieme a Timothée Chalamet e Zendaya. Tuttavia, non è stata presentata alcuna offerta formale e non si sa chi interpreterà. Sebbene non ci sia nulla di conferamto, alcune fonti di Deadline affermano cheinterpreterà ildel cattivo “Scytale”. Legendary non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.ha recentemente recitato insieme a Zendaya nel film A24 “The Drama” e sta attualmente girando l’adattamento di Christopher Nolan “The Odyssey”.