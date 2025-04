Rivoluzione a Los Angeles 2028 nel nuoto | ci saranno le gare da 50 metri anche per rana dorso e farfalla!

Angeles 2028 segneranno la storia per il nuoto a Cinque Cerchi. Il programma in corsia infatti si allargherà andando a includere 6 nuovi eventi, tutti riguardanti la distanza più breve quella dei 50 metri.Il contest in “vasca secca”, riservato sino alle Olimpiadi di Parigi solo allo stile libero – con introduzione avvenuta a Seul 1988 -, sarà a disposizione anche degli specialisti del dorso, della rana e della farfalla; tanto al maschile quanto al femminile.Una splendida notizia per il nuoto italiano che potrà contare su specialisti di altissimo livello come Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi (rana) e Thomas Ceccon (dorso), i quali potranno andare a caccia di medaglie nelle piscine californiane.BREAKING NEWSLOS Angeles 2028 Welcomes New 50m Events ??#Olympics #LA2028 @Olympics pic. Oasport.it - Rivoluzione a Los Angeles 2028 nel nuoto: ci saranno le gare da 50 metri anche per rana, dorso e farfalla! Leggi su Oasport.it Le Olimpiadi di Lossegneranno la storia per ila Cinque Cerchi. Il programma in corsia infatti si allargherà andando a includere 6 nuovi eventi, tutti riguardanti la distanza più breve quella dei 50.Il contest in “vasca secca”, riservato sino alle Olimpiadi di Parigi solo allo stile libero – con introduzione avvenuta a Seul 1988 -, sarà a disposizionedegli specialisti del, dellae della; tanto al maschile quanto al femminile.Una splendida notizia per ilitaliano che potrà contare su specialisti di altissimo livello come Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi () e Thomas Ceccon (), i quali potranno andare a caccia di medaglie nelle piscine californiane.BREAKING NEWSLOSWelcomes New 50m Events ??#Olympics #LA@Olympics pic.

