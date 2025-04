Laprimapagina.it - Ritrovato il corpo dell’uomo di 77 anni disperso ad Amelia

È statoadilsenza vita di un uomo di 77, a circa trecento metri dal punto in cui ieri erano iniziate le ricerche. Considerata la zona particolarmente impervia in cui è stato rinvenuto il cadavere, è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il recupero. Le autorità hanno confermato che si trattascomparso nella mattinata di ieri.