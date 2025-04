Sololaroma.it - Ritiro Hummels, l’addio di un campione che snobba Roma

Con un post dal titolo emblematico, “La fine”, Matsha ufficializzato il suo addio al calcio attraverso un video pubblicato sul proprio profilo instagram. Il difensore tedesco ha scelto di comunicare così la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. “Questo è il momento che nessun calciatore può evitare” ha dichiarato. “Dopo 18 anni e davvero tante cose che il calcio mi ha dato, quest’estate terminerò la mia carriera“. Il video ripercorre le tappe principali della sua avventura professionale: dagli esordi al Bayern Monaco, passando per gli anni iconici al Borussia Dortmund, fino all’ultima esperienza in maglia giallorossa. Il culmine resta, naturalmente, la vittoria del Mondiale 2014 in Brasile alla guida della Germania. “E’ una bella sensazione, ma mette anche un po’ di paura allo stesso tempo, perché è un’emozione che mi mancherà“.