Risanamento Trovato incontra i garanti all' Infanzia e alle disabilità | Entro l' anno 47 alloggi ai più fragili

Risanamento delle baraccopoli Santi Trovato ha incontrato la Garante ai diritti delle persone con disabilità del Comune di Messina Tiziana De Maria ed il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante.Nel corso dell'incontro, che rappresenta.

