Riprendono le visite guidate al Castello di Galliate

Riprendono le visite guidate al Castello di Galliate, durante le domeniche di primavera si potrà ammirare il magnifico Castello e il museo Achille Varzi. Sono dieci le date in programma nelle domeniche tra marzo e giugno con un'apertura straordinaria il 25 aprile. Le aperture sono.

Bra, domenica 30 marzo riprendono le visite guidate al Santuario della Madonna dei Fiori - Il primo di cinque appuntamenti per immergersi nella spiritualità e nella storia di un luogo baciato dalla grazia ... (targatocn.it)

Da 30 anni Patrimonio dell’Unesco: visite guidate al villaggio operaio di Crespi d’Adda (con la realtà virtuale) - Il riconoscimento nel 1995 per l’eccezionale valore storico, sociale e ambientale. Non solo per la conservazione materiale che restituisce il luogo integro dagli anni Venti del 900 ma anche per l'ered ... (ilgiorno.it)

Riprendono le visite guidate all’Oasi di Bandella - Arezzo, 13 marzo 2025 – A partire dal 16 marzo tornano le visite guidate gratuite alla Riserva di Bandella, un'occasione unica per esplorare e scoprire questo affascinante angolo di natura. (lanazione.it)