Rimossi i manifesti Pro Vita choc su identità di genere comune di Roma | contenuti lesivi e stereotipati L’associazione non ci sta e lancia un appello per raccogliere fondi

Il comune di Roma ha ordinato la rimozione di una serie di manifesti pubblicitari promossi dall'associazione Pro Vita & Famiglia, recentemente affissi in vari punti della città. La decisione è stata comunicata alle aziende concessionarie degli spazi pubblicitari, con l'indicazione di procedere alla rimozione immediata su tutto il territorio urbano. L'amministrazione comunale ha motivato il provvedimento sostenendo che i contenuti veicolati dai manifesti sarebbero connotati da stereotipi nei confronti della comunità LGBTQIA+ e potenzialmente lesivi dello sviluppo dei minori.

