Rimini trionfa in Coppa Italia | vittoria storica contro Giana Erminio

Rimini 0 Giana Erminio 0 (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Megelaitis, Gorelli (28’ st Lepri), Bellodi, Longobardi (44’ st Falbo); Garetto, Langella, Piccoli (7’ st Conti); Cioffi (44’ st Malagrida), Parigi (44’ st Gagliano). A disp.: Vitali, Ferretti, Fiorini, Leonardi, Semeraro, Lombardi, De Vitis, Ubaldi. All.: Buscè. Giana Erminio (3-4-3): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Previtali (31’ st Pinto); Caferri, Nichetti (44’ st Avinci), Marotta, De Maria; Lamesta (38’ st Renda), Tirelli (44’ st Ballabio), Stuckler (31’ st Capelli). A disp.: Buzzi, Colombara, Bassanini, Ferri, Piazza, Renda, Ledonne, Pala, Pirola. All.: Chiappella. Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Gabriele Sacchi di Macerata. Var: Francesco Meraviglia di Pistoia. Sport.quotidiano.net - Rimini trionfa in Coppa Italia: vittoria storica contro Giana Erminio Leggi su Sport.quotidiano.net 0 (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Megelaitis, Gorelli (28’ st Lepri), Bellodi, Longobardi (44’ st Falbo); Garetto, Langella, Piccoli (7’ st Conti); Cioffi (44’ st Malagrida), Parigi (44’ st Gagliano). A disp.: Vitali, Ferretti, Fiorini, Leonardi, Semeraro, Lombardi, De Vitis, Ubaldi. All.: Buscè.(3-4-3): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Previtali (31’ st Pinto); Caferri, Nichetti (44’ st Avinci), Marotta, De Maria; Lamesta (38’ st Renda), Tirelli (44’ st Ballabio), Stuckler (31’ st Capelli). A disp.: Buzzi, Colombara, Bassanini, Ferri, Piazza, Renda, Ledonne, Pala, Pirola. All.: Chiappella. Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Gabriele Sacchi di Macerata. Var: Francesco Meraviglia di Pistoia.

