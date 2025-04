Rimini trionfa in Coppa Italia Serie C | la vittoria di Buscè e dei suoi ragazzi

Buscè, dopo il triplice fischio con cui è stata sancita la vittoria della Coppa Italia di Serie C da parte del ‘suo’ Rimini. Sì perché questo Rimini il mister da Gragnano lo sente davvero suo. Una creatura plasmata alla prima fortunatissima esperienza su una panchina di professionisti e già coronata da un trofeo. Un trofeo conquistato con "tutti i sacrifici" che lo stesso Buscè evoca come un anatema esorcizzato finalmente dopo mesi e mesi di duro lavoro. Di denti stretti e di gocce di sudore versato che adesso possono diventare lacrime di gioia, mentre gli occhi lucidi del mister guardano alla tribuna, alla presidenza del Rimini, al pubblico biancorosso e alla propria famiglia. Sport.quotidiano.net - Rimini trionfa in Coppa Italia Serie C: la vittoria di Buscè e dei suoi ragazzi Leggi su Sport.quotidiano.net Tutte le gioie. Tutti i dolori. Tutti i "sacrifici". Tutto scorre veloce e ininterrotto come in un piano sequenza davanti agli occhi di un commosso mister Antonio, dopo il triplice fischio con cui è stata sancita ladelladiC da parte del ‘suo’. Sì perché questoil mister da Gragnano lo sente davvero suo. Una creatura plasmata alla prima fortunatissima esperienza su una panchina di professionisti e già coronata da un trofeo. Un trofeo conquistato con "tutti i sacrifici" che lo stessoevoca come un anatema esorcizzato finalmente dopo mesi e mesi di duro lavoro. Di denti stretti e di gocce di sudore versato che adesso possono diventare lacrime di gioia, mentre gli occhi lucidi del mister guardano alla tribuna, alla presidenza del, al pubblico biancorosso e alla propria famiglia.

IL RIMINI VINCE LA COPPA ITALIA SERIE C. Rimini trionfa in Coppa Italia Serie C: la vittoria di Buscè e dei suoi ragazzi. Calcio serie C, il Rimini vince la Coppa Italia. Playoff, ecco cosa cambia per il Grifo. Il Rimini vince la Coppa Italia. Calcio-Il Rimini vince la 52esima Coppa Italia di serie C. Al “Neri” finisce 0 a 0 con la Giana Erminio e il trionfo dei biancorossi. SERIE C - Il Rimini vince la Coppa Italia. Ne parlano su altre fonti

Rimini trionfa in Coppa Italia Serie C: la vittoria di Buscè e dei suoi ragazzi - Il Rimini conquista la Coppa Italia Serie C sotto la guida di Antonio Buscè, celebrando i sacrifici e la dedizione della squadra. (msn.com)

Rimini campione: pari con la Giana Erminio (0-0) e Coppa Italia in bacheca, la felicità del Neri - Rimini - Giana Erminio, pagelle della finale di ritorno di Coppa Italia: trionfo biancorosso. Decisivo il gol di Cioffi all'andata ... (altarimini.it)

Serie C, il Rimini di Antonio Buscé fa la storia: 0-0 con la Giana Erminio, la Coppa Italia è sua - Il Rimini fa la storia e Antonio Buscè si mette in tasca il primo trofeo nella sua carriera di allenatore. Lo 0-0 del `Neri`, due ... (msn.com)