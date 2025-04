Sport.quotidiano.net - Rimini conquista la Coppa Italia di Serie C: 0-0 contro la Giana

Niente impresa per la: 0-0, ilfa valere l’1-0 dell’andata e si prende ladiC. "È stata una festa lo stesso. Stagione - le parole del vice presidente Cesare Albè - comunque da incorniciare". Partenza a rilento per i tanti cambiamenti in squadra, ma Chiappella l’ha messa a posto benissimo: vederli in campo è una gioia per gli occhi". L’incipit dellaillude: palla mossa da dietro, scambi tra le linee, imbucate improvvise. Un bel vedere. Ma non da scacco matto. Perché la retroguardia riminese ha l’aria del muro: due gol incassati in tutta la competizione. E ad ogni contrasto il Romeo Neri ruggisce: 6.029 spettatori, 177 i tifosi biancazzurri. Davide e Golia, in pratica. Lacerca di scrollarsi di dosso l’etichetta di vittima sacrificale: Previtali si butta negli spazi.