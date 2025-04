Sport.quotidiano.net - Rimadesio spreca l'occasione: sconfitta contro Logiman Crema al PalaFitLine

Poteva, anzi doveva essere la giornata per mettere in ghiaccio la salvezza. E invece no. Perché lasi conferma ancora una volta una squadra discontinua e inaffidabile e davanti al pubblico amicoun’enormee perde lo “spareggio“lache così raggiunge a quota 26 punti in classifica i bluarancio. Per fortuna per i desiani che non si tratta di un disastro totale visto che almeno la differenza canestri è salva dopo il +10 dell’andata a Orzinuovi a inizio stagione. Alvince la squadra di Pedroni 80-74. In caso di arrivo a pari punti la sera del 27 aprile sarebbero i desiani a scamparla, ma attenzione perché in gioco c’è anche Piacenza (che vanta un pesantissimo 2-0 negli scontri diretti con la), oggi a -2 in virtù del ko di domenicala Novipiù.