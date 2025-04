Riforma fiscale e Def la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri | la diretta

È prevista in serata la conferenza stampa, a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri che, da quanto si apprende, ha dato il via libera al Documento di economia e finanza 2025 (che da quest'anno prenderà il nome di Dfp, Documento di finanza pubblica). Presenti i ministri Giorgetti, Calderoli, Nordio e Lollobrigida.

Riforma fiscale e Def, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: la diretta. Nel Def omesse le spese militari, stime al ribasso per il Pil. Manovra 2025, la conferenza stampa di Giorgetti: “Per la sanità 2,3 miliardi in più”. Ma per i medici è un bluff. Meloni: “Mai così tanti fondi per la salute”. Giorgetti agita la maggioranza: «Sacrifici per tutti». Voci di una Meloni sorpresa. Def 2024: parere in coordinamento Finanza pubblica. Approvato il Def 2024. Giorgetti, debito pubblico condizionato dai riflessi del superbonus. Ne parlano su altre fonti

