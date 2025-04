Ilrestodelcarlino.it - "Riflettiamo sull’identità di ognuno di noi"

Si chiude con ‘Stabat Mater’ di Liv Ferracchiati la stagione ‘Scena Contemporanea’ di Marche Teatro. Allo Sperimentale di Ancona oggi (ore 20.45) torna in un nuovo allestimento lo spettacolo che valse all’autore e regista il ‘Premio Hystrio’ 2017. E’ un testo nato per ‘rifletteredi, sulle gabbie entro le quali ci limitiamo e sulle possibilità di superarle’. In scena uno scrittore trentenne (Ferracchiati) affronta le tappe esistenziali della propria maturazione di essere umano e si dibatte tra l’incapacità di sostenere una relazione con la compagna e la necessità di recidere il cordone ombelicale e ottenere dalla Madre (Francesca Gatto) un ‘patentino’ che lo autorizzi ad esistere. Ad accompagnarlo in questo percorso sarà una psicologa (Chiara Leoncini) che lo aiuterà a individuare i cliché e gli stereotipi di cui, suo malgrado, è vittima.