Donnapop.it - Ricordate Rudi e Alice de I Cesaroni? I due attori avevano litigato, ma perché? Pace fatta solo oggi

Leggi su Donnapop.it

I funerali di Antonello Fassari, tenutisi il 8 aprile, sono stati un’occasione speciale per riunire i membri del cast de I, serie che ha segnato la carriera di molti dei suoi protagonisti. Tra i presenti c’erano anche Niccolò Centioni e Micol Olivieri, rispettivamenteCudicini nella celebre sitcom.Nonostante un passato segnato da attriti e incomprensioni, i duehanno finalmente fatto, un gesto che ha commosso i fan e riportato alla luce una storiadi lavoro, amicizia e qualche attrito.I, Micol Olivieri e Niccolò Centioni?Tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri, in passato, non sono mancati momenti di tensione. Centioni aveva accusato la collega di essere scomparsa dalla sua vita, commentando che non la sentiva più dal momento in cui era rimasta incinta e che non lo aveva nemmeno invitato al suo matrimonio.