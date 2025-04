Rick and Morty Stagione 8 | Data di uscita anticipazioni e novità prima di Pasqua

Stagione 8 di Rick and Morty sta per arrivare su Adult Swim, e abbiamo delle succose anticipazioni per te!Rick and Morty Stagione 8 condivide una nuova anteprima prima di PasquaSegna sul calendario: Rick and Morty Stagione 8 debutterà ufficialmente il 25 maggio alle 23:00 ET/PT su Adult Swim. Ma non finisce qui! A partire dal 1° settembre, potrai goderti la nuova Stagione in streaming su Max e Hulu. Quindi, preparati a binge-watching!https://youtu.be/B1MA3SPOvy0 Dietro le Quinte: Chi C'è Dietro il Successo?Dan Harmon, co-creatore della serie, e lo showrunner Scott Marder torneranno per questa nuova Stagione. E per quanto riguarda le voci che amiamo? Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell e Spencer Grammer riprenderanno i loro iconici ruoli.

