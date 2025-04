Ilrestodelcarlino.it - Ricette contraffatte per avere farmaci stupefacenti, preso 22enne

Ricette contraffatte per avere farmaci stupefacenti, preso 22enne.

Nelle farmacie con ricette contraffatte per avere farmaci 'stupefacenti', denunciato un giovane di 22 anni.

LONGIANO: Ricette false per farmaci, denunciato 22enne.

Morte Andrea Prospero, giro di ricette false per farmaci: la Regione Abruzzo avvia le verifiche.

Morte di Andrea Prospero: indagini su rete di smercio di farmaci contraffatti.

False ricette, due denunce per truffa: ricettari e timbri rubati per ottenere pregabalin in farmacia.