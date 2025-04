Ricercato da mesi lo beccano mentre fa il biglietto a Mezzocorona

Ricercato da febbraio, è stato individuato e arrestato dalla polizia ferroviaria nella stazione di Mezzocorona: sul protagonista di questa vicenda, un uomo di 56 anni, pendeva infatti la revoca della sospensione condizionale della pena dall'autorità giudiziaria di Venezia.Il 56enne si trovava.

