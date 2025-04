Ricerca scientifica e divulgazione FameLab Italia fa nuovamente tappa a Ferrara

tappa a Ferrara, per il secondo anno consecutivo, FameLab Italia 2025, il talent internazionale dedicato alla Ricerca scientifica, che vedrà le migliori giovani scienziate e i migliori giovani scienziati sfidarsi per comunicare in modo chiaro e appassionante la scienza in soli 3 minuti. . Ferraratoday.it - Ricerca scientifica e divulgazione, FameLab Italia fa nuovamente tappa a Ferrara Leggi su Ferraratoday.it Fa, per il secondo anno consecutivo,2025, il talent internazionale dedicato alla, che vedrà le migliori giovani scienziate e i migliori giovani scienziati sfidarsi per comunicare in modo chiaro e appassionante la scienza in soli 3 minuti. .

Ricerca scientifica e divulgazione, FameLab Italia fa nuovamente tappa a Ferrara. FameLab Trieste: Pietro Monti-Guarnieri conquista il terzo posto. All'Unical anche l'edizione 2025 di FameLab, il talent di comunicazione scientifica per ricercatori under 35. FameLab: a Trieste va in scena la comunicazione scientifica. FameLab: a Trieste va in scena la comunicazione scientifica. FameLab 2025 a Trieste: scienza e passione sul palco della Sala Luttazzi. Ne parlano su altre fonti

FameLab Trieste: podio al femminile - Arshia Ruina e Meriem Behiri sono le vincitrici della selezione locale del contest di divulgazione scientifica ... (imagazine.it)

Dedicato a Giulio Regeni l'evento internazionale di divulgazione scientifica per i giovani - E' dedicato a Giulio Regeni e alla libertà di ricerca il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti delle scuole superiori organizzato in occasione della la ... (ansa.it)

Dedicato a Giulio Regeni l'evento n.1di divulgazione scientifica - (ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' dedicato a Giulio Regeni e alla libertà di ricerca il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti delle scuole superiori organizzato ... (msn.com)