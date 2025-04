Ilnapolista.it - Rice l’anti-wags, ha una compagna sovrappeso ed è un campione della lotta alla “grassofobia”

Declan, oltre ad aver demolito il Real Madrid con due punizioni incredibili, è anche molto impegnato fuori dal campo. In particolare nella”, ovvero i comportamenti discriminatori e offensivi contro le persone.Nel marzo dello scorso anno – racconta Marca – ha difeso pubblicamente la sua fidanzata Lauren Fryer dai violenti attacchi e dalle dure critiche che avevavuto sui social per il suo aspetto fisico. Da dicembre 2023, infatti, i troll di internet attaccavano il calciatore dell’Arsenal, scrivendo che “potrebbe fare di meglio” o che ha “bassi standard”, riferendosi a Lauren.“Mia moglie è l’amoremia vita e non c’è nessuno più adatto a me”, scrisse lui.Lauren Fryer e Declanhanno un figlio, e stanno insieme fin dall’adolescenza.