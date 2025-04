Riccione si conferma Comune Ciclabile per l’ottavo anno consecutivo punteggio di 3 bikesmile

l’ottavo anno consecutivo Riccione è stata insignita del riconoscimento “ComuneCiclabile” dalla Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta - nell’ambito della cerimonia ufficiale che si è svolta online lo scorso venerdì 4 aprile. Il riconoscimento premia i Comuni italiani più virtuosi. Riminitoday.it - Riccione si conferma Comune Ciclabile per l’ottavo anno consecutivo, punteggio di 3 bikesmile Leggi su Riminitoday.it Perè stata insignita del riconoscimento “” dalla Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta - nell’ambito della cerimonia ufficiale che si è svolta online lo scorso venerdì 4 aprile. Il riconoscimento premia i Comuni italiani più virtuosi.

