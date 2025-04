Mistermovie.it - Riassunto The Handmaid’s Tale 6×03: Nick, June e Serena, cosa è successo a Janine?

Leggi su Mistermovie.it

Nell'episodio 3 della sesta stagione di The Handmaid's, intitolato 'Devotion', assistiamo a scelte pericolose, dilemmi strazianti e visite inaspettate. Sei pronto ad immergerti in undettagliato pieno di colpi di scena? Il Pericolo Incombe su Luke e Moira: La Rabbia diLa puntata si apre con, infuriata con Tuello per la situazione di Luke e Moira, bloccati nella terra di nessuno da quattro giorni. Scopriamo che sono rimasti intrappolati durante una missione di Mayday finita male. Nel frattempo, Tuello rivela acheè a capo di New Bethlehem, una notizia che non la sorprende affatto, conoscendo la sua capacità di cavarsela sempre.Diviso Tra Amore e Dovere: L'Incontro Segreto conIn vista della visita di diplomatici stranieri a New Bethlehem, un funzionario tedesco contattacon un messaggio cruciale:si trova al miglio 17.