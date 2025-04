Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, il generale Mini: “Leader europei in preda alla frenesia bellica ci trascineranno in guerra entro 5 anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“In questoeuropeo c’è una, una fibrillazione mentale e intellettuale. Ed è unaneipolitici e soprattutto nei tecnocrati, cioè coloro che svolgono determinate funzioni che gli sono state assegnate sia nella Ue, sia nella Nato e che non hanno responsabilità diverse da quelle dei governi nazionali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24), dalFabio, già comandante della missione Nato in Kosovo.L’ex capo di Stato maggiore delle Forze Nato nel Sud Europa è autore di un libro che uscirà il prossimo 18 aprile, “La Nato in– Dal patto di difesa”, con prefazione di Luciano Canfora (ed. Dedalo). Nel suo ultimo lavoroanalizza il ruolo della Nato oggi e offre proposte concrete per rivedere l’organizzazione dall’interno.